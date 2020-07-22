ФБУ заборонила клубам розпочинати тренування раніше 25 серпня

ФБУ заборонила клубам розпочинати тренування раніше 25 серпня

Укрінформ
Виконком Федерації баскетболу України заборонив професіональним клубам починати передсезонний тренувальний процес раніше 25 серпня. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

"З метою мінімізації ймовірності інфікування учасників чемпіонату України COVID-19, беручи до уваги практику провідних спортивних ліг світу, професіональним баскетбольним клубам заборонено розпочинати підготовку до нового сезону раніше 25 серпня", - зазначається у повідомленні.

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За таке рішення проголосували 14 членів виконкому, 3 були проти.

Фото: fbu.ua.

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