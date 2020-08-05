НБА: "Сакраменто" з Ленєм поступився в овертаймі "Далласу"

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові після рестарту матчі регулярного чемпіонату.

"Сакраменто Кінгз" з українським центровим Олексієм Ленєм програв в овертаймі "Далласу Маверікс" - 110:114 ОТ (37:27, 23:29 22:19, 13:20, 15:19), повідомляє рінформ.

Лінь провів на майданчику 3 хвилини, за які набрав 3 очки (1/1 з гри, 1/2 штрафних) при 1 втрати і 2 фоли.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

"Мілуокі" - "Бруклін" - 116:119 (34:40, 31:33, 23:21 28:25)

"Кліпперс" - "Фінікс" - 115:117 (23:27 33:36, 35:32, 24:22)

"Індіана" - "Орландо" - 120:109 (43:22, 28:28, 21:26 28:33)

"Майамі" - "Бостон" - 112:106 (33:28, 30:23, 28:32, 21:23)

"Портленд" - "Х'юстон" - 110:102 (29:24, 32:32, 25:24, 24:22).

Раніше повідомлялося, що баскетболісти "Лейкерс" виграли Західну конференцію НБА вперше за 10 років.