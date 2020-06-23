БК "Дніпро" підписав новий контракт із лідером команди

Чемпіон України з баскетболу "Дніпро" ще на сезон подовжив контракт з американським розігруючим Генрі Дугатом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону захисник провів 24 матчі (всі в старті) в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч, набираючи в середньому по 13,5 очка, віддаючи 4,9 передачі (5-й показник у Лізі) і роблячи по 3,3 підбирання за 265 хвилин на майданчику.

Найрезультативнішим для Генрі став матч проти "Київ-Баскета" (16 січня), в якому Дугат набрав 27 очок. Загалом у плеймейкера 10 поєдинків у чемпіонаті з 15+ набраними пунктами.

У Кубку Європи ФІБА Дугат зіграв в семи матчах (2 - в кваліфікації) і в середньому набирав по 11,4 очка, віддавав 6,6 передачі та робив 3,7 підбору за 25 хвилин.

Фото: БК "Дніпро".