Чоловіча та жіноча команди БК "Прометей" зіграють в єврокубках

Баскетбольні команди кам'янського клубу "Прометей" наступного сезону мають стартувати у кваліфікації єврокубкових турнірів

Чоловіки виступлять у розіграші Кубка Європи ФІБА, а жінки - у Єврокубку, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Президент "Прометея" Володимир Дубинський розповів, що до клубу вже надійшов лист від ФІБА з попередніми датами кваліфікаційних матчів.

Чоловіча команда має провести поєдинки кваліфікації 23-го та 30 вересня, жіноча гратиме 24 вересня та 1 жовтня.

У випадку успішного виступу за сумою двох зустрічей команди продовжать участь у змаганнях на груповому етапі до листопада з щотижневими поєдинками.

Фото: fbu.ua.