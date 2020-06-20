Чоловіча та жіноча команди БК

Чоловіча та жіноча команди БК "Прометей" зіграють в єврокубках

Укрінформ
Баскетбольні команди кам'янського клубу "Прометей"  наступного сезону мають стартувати у кваліфікації єврокубкових турнірів

Чоловіки виступлять у розіграші Кубка Європи ФІБА, а жінки - у Єврокубку, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. 

Президент "Прометея" Володимир Дубинський розповів, що до клубу вже надійшов лист від ФІБА з попередніми датами кваліфікаційних матчів.

Чоловіча команда має провести поєдинки кваліфікації 23-го та 30 вересня, жіноча гратиме 24 вересня та 1 жовтня. 

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У випадку успішного виступу за сумою двох зустрічей команди продовжать участь у змаганнях на груповому етапі до листопада з щотижневими поєдинками.

Фото: fbu.ua.

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