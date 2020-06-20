Чоловіча та жіноча команди БК "Прометей" зіграють в єврокубках
Укрінформ
Баскетбольні команди кам'янського клубу "Прометей" наступного сезону мають стартувати у кваліфікації єврокубкових турнірів
Чоловіки виступлять у розіграші Кубка Європи ФІБА, а жінки - у Єврокубку, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Президент "Прометея" Володимир Дубинський розповів, що до клубу вже надійшов лист від ФІБА з попередніми датами кваліфікаційних матчів.
Чоловіча команда має провести поєдинки кваліфікації 23-го та 30 вересня, жіноча гратиме 24 вересня та 1 жовтня.
У випадку успішного виступу за сумою двох зустрічей команди продовжать участь у змаганнях на груповому етапі до листопада з щотижневими поєдинками.
Фото: fbu.ua.