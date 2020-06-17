"Київ-Баскет" подовжив контракт з Павлом Крутоусом

Віцечемпіон України з баскетболу "Київ-Баскет" оголосив про подовження контракту з форвардом національної збірної України Павлом Крутоусом.

Наступний сезон стане для гравця третім у складі столичного клубу, повідомляє пресслужба ФБУ.

Легкий форвард провів за киян 41 гру у неповному минулому сезоні. У матчах української Суперліги Крутоус у середньому набирав 8,3 очка (двоочкові - 58%, триочкові - 39% штрафні - 86%), робив 2 підбирання та 1,4 передачі за 22,7 хвилини гри.

У Кубку Європи ФІБА Крутоус набирав 5 очков (двоочкові - 39%, триочкові - 36%, штрафні - 88%), робив 1,7 підбирання та 0,9 передачі у середньому за 19 хвилин на паркеті.

У складі "Київ-Баскета" Крутоус двічі ставав срібним призером Суперліги, а минулого сезону дійшов до чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА.

Фото: fbu.ua.