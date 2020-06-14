В НБА почнуть проходити тести на коронавірус 23 червня - ЗМІ

Всі 22 клуби, які беруть участь в рестарті сезону північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА), почнуть проходити тестування на коронавірус 23 червня.

Про це повідомляє ESPN.

Тестування всіх членів клубів проходитиме через день, а також два останніх дня перед перельотом в "Діснейворлд".

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Сезон НБА був перерваний в березні через коронавірус. Заключна частина чемпіонату розпочнеться 30 липня на базі парку "Діснейворлд" в Орландо.