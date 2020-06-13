Баскетболістам НБА необхідно повернутися в США до 15 червня

Гравцям Ноціональної баскетбольної асоціації, які на час карантину залишили США, необхідно до 15 червня повернутися в міста, де базуються їхні клуби.

Решта баскетболістиів мають повернутися до 22 червня, повідомляє ESPN. Деякі європейські зірки, включаючи Луку Дончича, Ніколу Йокича та Крістапса Порзінгіса, повернулися до своїх країни на час карантину. Читайте також: Баскетболіст збірної України Санон розпочав відновлення після операції З 9-го по 29 липня перед рестартом сезону НБА проведе тренувальний табір в Орландо. Фото: nba.com.