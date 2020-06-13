Баскетболістам НБА необхідно повернутися в США до 15 червня
Укрінформ
Гравцям Ноціональної баскетбольної асоціації, які на час карантину залишили США, необхідно до 15 червня повернутися в міста, де базуються їхні клуби.
Решта баскетболістиів мають повернутися до 22 червня, повідомляє ESPN.
Деякі європейські зірки, включаючи Луку Дончича, Ніколу Йокича та Крістапса Порзінгіса, повернулися до своїх країни на час карантину.
З 9-го по 29 липня перед рестартом сезону НБА проведе тренувальний табір в Орландо.
Фото: nba.com.