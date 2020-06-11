Баскетболіст збірної України Санон розпочав відновлення після операції

Баскетболіст збірної України Санон розпочав відновлення після операції

Укрінформ
Атакувальний захисник збірної України Іссуф Санон розпочав процес відновлення після планової операції на п'ятій плесновій кістці, яку було зроблено в Києві наприкінці травня.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. 

Минулий сезон Санон, права на якого належать словенській "Олімпії", провів у складі "Дніпра", але відіграв лише 12 матчів у Суперлізі, пропустивши через травму велику частину матчів.

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У регулярному чемпіонаті України Санон за 22 хвилини у середньому на набирав 13,4 очка, робив 4,7 підбирання та 1,8 передачі за гру. 

Фото: fbu.ua.

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