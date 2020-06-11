Баскетболіст збірної України Санон розпочав відновлення після операції

Атакувальний захисник збірної України Іссуф Санон розпочав процес відновлення після планової операції на п'ятій плесновій кістці, яку було зроблено в Києві наприкінці травня.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Минулий сезон Санон, права на якого належать словенській "Олімпії", провів у складі "Дніпра", але відіграв лише 12 матчів у Суперлізі, пропустивши через травму велику частину матчів.

У регулярному чемпіонаті України Санон за 22 хвилини у середньому на набирав 13,4 очка, робив 4,7 підбирання та 1,8 передачі за гру.

Фото: fbu.ua.