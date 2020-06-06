Американський центровий підписав новий контракт з "Прометеєм"

Кращий центровий минулого сезону баскетбольної Суперліги України Майкл Майєрс підписав новий контракт з "Прометеєм" (Кам’янське).

Про це на персональній сторінці в Facebook повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

У сезоні 2019/20 Майєрс відіграв за "Прометей" 24 матчі в регулярному чемпіонаті Суперліги, в яких набирав 15,5 очка, робив 8,5 підбирання, 2,0 передачі та 1,6 перехоплення.

Раніше американський центровий виступав в чеському "Німбруку", бельгійському "Остенде", італійській "Сієні" та французькому "Бордо".

Раніше, нагадаємо, новим головним тренером "Прометея" став Віталій Черній. "Прометей" також зберіг у складі Дениса Лукашова, Іллю Сидорова та Олександра Антипова, які виступали за клуб в минулому сезоні, і підписав Максима Луценка, Сергія Приймака і Олександра Бєлікова.

Фото: prometeybc.com.