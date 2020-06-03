СК

СК "Прометей" створить жіночу баскетбольну команду

Укрінформ
Спортивний клуб "Прометей" планує створити жіночу баскетбольну команду.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з міста Кам'янське. 

Як зазначив президент "Прометея" Володимир Дубинський, команда планує виступати в чемпіонаті країни серед клубів Суперліги. В її складі вже дали згоду виступати деякі баскетболістки збірної України.

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Додамо, що спортивний клуб "Прометей" (Кам'янське) також має жіночу волейбольну та чоловічу баскетбольну команди.

Фото: prometeybc.com.

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