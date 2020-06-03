СК "Прометей" створить жіночу баскетбольну команду
Укрінформ
Спортивний клуб "Прометей" планує створити жіночу баскетбольну команду.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу з міста Кам'янське.
Як зазначив президент "Прометея" Володимир Дубинський, команда планує виступати в чемпіонаті країни серед клубів Суперліги. В її складі вже дали згоду виступати деякі баскетболістки збірної України.
Додамо, що спортивний клуб "Прометей" (Кам'янське) також має жіночу волейбольну та чоловічу баскетбольну команди.
Фото: prometeybc.com.