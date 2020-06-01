Баскетбольний клуб "Прометей" підписав трьох новачків
Укрінформ
Баскетбольна команда української Суперліги "Прометей" продовжує комплектацію складу.
Клуб з Кам'янського оголосив про підписання угоди одразу з трьома новачками, повідомляє офіційний сайт "Прометея".
За команду у новому сезоні виступатимуть Максим Луценко та Сергій Приймак з "Миколаєва", а також Олександр Беліков з "Черкаських Мавп".
Луценко минулого сезону набирав у середньому 13,9 очка, робив 3,9 підбоирання, 2,4 передачі за матч. У Приймака відповідно було 9,1 очка і 4,2 підбирання. Беліков демонстрував показник в 11,6 очка, 4,3 підбирання та 1,3 передачі.
За словами президента "Прометея" Володимира Дубинського, комплектація складу триватиме й надалі.
Фото: prometeybc.com.