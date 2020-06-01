Баскетбольний клуб "Прометей" підписав трьох новачків

Баскетбольна команда української Суперліги "Прометей" продовжує комплектацію складу.

Клуб з Кам'янського оголосив про підписання угоди одразу з трьома новачками, повідомляє офіційний сайт "Прометея".

За команду у новому сезоні виступатимуть Максим Луценко та Сергій Приймак з "Миколаєва", а також Олександр Беліков з "Черкаських Мавп".

Луценко минулого сезону набирав у середньому 13,9 очка, робив 3,9 підбоирання, 2,4 передачі за матч. У Приймака відповідно було 9,1 очка і 4,2 ​​підбирання. Беліков демонстрував показник в 11,6 очка, 4,3 підбирання та 1,3 передачі.

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За словами президента "Прометея" Володимира Дубинського, комплектація складу триватиме й надалі.

Фото: prometeybc.com.