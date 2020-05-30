Іспанський клуб подовжив угоду з баскетболістом збірної України

Іспанський баскетбольний клуб "Фуенлабрада" ще на один сезон подовжив угоду з українцем В`ячеславом Бобровим.

Таким чином, форвард збірної України виступатиме в іспанській Лізі ACB до літа 2022 року, повідомляє пресслужба ФБУ.

"Домовилися легко. Лише кілька днів узгоджували деталі. Тільки-но дізналися, що залишаємося в Лізі ACB, я вирішив залишитися. Тренер також хоче, аби я залишився. Поговорив з родиною, з агентом і остаточно зважився на подовження контракту. Мене тут всі знають, я також всіх знаю, уболівальники шанують", - прокоментував рішення український баскетболіст.

Протягом сезону Бобров зіграв за іспанську команду 21 матч, у середньому набирав 7,4 очка та робив 3,2 підбирання. За відсотком реалізації двоочкових кидків (68,2%) українець став шостим в іспанському чемпіонаті.

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"Фуенлабрада" перебувала у зоні вильоту, однак з нового сезону всі команди залишаться в Лізі ACB.

Фото: fbu.ua.