Олексій Лень хоче готувати баскетбольних центрових

Український центровий клубу Національної баскетбольної асоціації "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень розповів, чим би хотів займатися після завершення кар'єри.

Баскетболіст зізнався, що мріє працювати тренером з підготовки центрових, повідомляє Tribuna.com.

"Баскетбол - це моя любов. Я б хотів працювати індивідуальним тренером з підготовки центрових. Хочу працювати в Україні, займаючись підготовкою "великих" гравців. Це було б для мене цікаво", - сказав Лень.

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Нагадаємо, що 26-річний Лень раніше виступав у "Дніпрі", а також у клубах НБА "Фінікс Санз" та "Атланта Хокс".

Фото: Getty Images.