Олексій Лень хоче готувати баскетбольних центрових
Укрінформ
Український центровий клубу Національної баскетбольної асоціації "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень розповів, чим би хотів займатися після завершення кар'єри.
Баскетболіст зізнався, що мріє працювати тренером з підготовки центрових, повідомляє Tribuna.com.
"Баскетбол - це моя любов. Я б хотів працювати індивідуальним тренером з підготовки центрових. Хочу працювати в Україні, займаючись підготовкою "великих" гравців. Це було б для мене цікаво", - сказав Лень.
Нагадаємо, що 26-річний Лень раніше виступав у "Дніпрі", а також у клубах НБА "Фінікс Санз" та "Атланта Хокс".
Фото: Getty Images.