Євроліга підтвердила дострокове завершення баскетбольного сезону

Баскетбольна Євроліга у понеділок, 25 травня, офіційно оголосила про дострокове завершення сезону-2019/2020 через пандемію коронавірусу COVID-19.

Усі клуби Євроліги та Єврокубка зберігають місця в турнірах на сезон-2020/2021, повідомляє офіційний сайт Євроліги.

"Рада акціонерів у понеділок провела четверте засідання після призупинення сезону. За його підсумками прийняли рішення відмовитися від варіанту із завершенням розіграшів Євроліги та Єврокубка", - зазначається у повідомленні.

Новий сезон Євроліги стартує 1 жовтня, Єврокубка - 30 вересня.

Фото: euroleaguebasketball.net.