«Останній танець» та інші

Найкращі документальні фільми про спорт.

В травні на Netflix вийшов останній епізод документального серіалу «Останній танець». Усі 10 серій фільму присвячені «золотому» складу клубу НБА «Чикаго Буллз» і його головній зірці – Майклу Джордану. У серіалі використано раніше не публіковані кадри з життя команди, а також інтерв'ю Майкла Джордана, інших видатних баскетболістів, зокрема, Скотті Піппена і Денніса Родмана, а також тренера команди того часу – Філа Джексона.

На час карантину «Останній танець» став головною спортивною подією в світі. Серіал увійшов у двадцятку найпопулярніших телепрограм світу в травні і вже вважається взірцем спортивної документалістики. «Останній танець» розповідає про вже давно знайомі факти (кар’єра Джордана і шість чемпіонських титулів НБА «Чикаго Буллз»), але у фільмі повно ексклюзивних кадрів та коментарів. Наприклад, ми дізнаємось чого вартувало Джордану стати кращим баскетболістом усіх часів, про його неоднозначні стосунки з рідними, партнерами і суперниками.

Автори фільму спробували показати нам Майкла Джордана таким, яким ми його не знали. У серіалі він і бог баскетболу, і фанатик перемог, і зверхній лідер, який жорстко чіпляє партнерів по команді, і звичайна людина зі своїми слабостями – азартними іграми і сигарами. І найголовніше, фільм доводить, що загибель тієї команди була неминуча. Ніхто більше не збирався платити мільйони Джордану і компанії. Бізнес вбив спорт.

Укрінформ рекомендує «Останній танець» усім до перегляду і називає ще кілька вартих уваги документальних серіалів про спорт.

«Коли ми були королями»

Серіал розповідає про організацію одного з головних боїв в історії боксу – Мохаммед Алі проти Джорджа Формана. Бій відбувся в 1974 році в африканському місті Кіншасі. Крім боксу, тут достатньо політики і ми усі дізнаємося, чому безкомпромісного і небайдужого Алі вважають легендою.

«Сенна»

Трагічна історія найпопулярнішого пілота Формули-1 бразильця Айртона Сенни та його знамените протистояння з Аленом Простом. Культовий гонщик ціною власного життя змусив організаторів Формули-1 раз і назавжди змінити заходи безпеки.

«Ікар»

Скандальний серіал про те, як працює світова система допінгу. Фільм побудований на сенсаційних зізнаннях Григорія Родченкова. В результаті команду Росії не допускають вже до кількох Олімпіад.

«Качаючи залізо»

Легендарна документалка, яка відкрила світу Арнольда Шварценеггера. П'ятиразовий володар титулу «Містер Олімпія» готується підкорити вершину вшосте, однак на шляху у майбутньої суперзірки встає чимало проблем особистого характеру. В середовищі бодібілдерів фільм вже 40 років вважається культовим.

«Тайсон»

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Відверта розповідь про життя знаменитого Майка Тайсона. Історія про успіх, славу, працю, поразки і падіння. Майк у фільмі і розповідач, і живий приклад того, що за великі перемоги завжди потрібно платити.

«Два Ескобара»

Серіал розповідає про те, що в спорті завжди були і будуть брудні гроші. Тому наркобарон Пабло Ескобар досі вважається в Колумбії великим меценатом футболу. А смерть захисника збірної Колумбії Андреса Ескобара - це класичний приклад, коли злочинці намагаються втручатися в спорт.

Святослав Василик, Київ