Топ-10 фільмів про спорт

Путівник уболівальника по спортивному кіно.

Карантин триває і уболівальники позбавлені можливості спостерігати за новими спортивними подіями. Все що залишається – архівні трансляції та гарне кіно. Укрінформ підібрав для вас десятку кращих фільмів про спорт.

Їх власна ліга (A League of Their Own, 1992)

Блискуча комедійна драма про те, як жінки рятували американський бейсбол під час Другої світової війни. Фільм спростовує забобон про те, що Мадонна погана кіноакторка. Ну, а Том Хенкс як завжди неперевершений.

Легенда Багера Ванса (The Legend of Bagger Vance, 2000)

Після цього фільму ви на все життя полюбите гольф. Вілл Сміт, Метт Деймон і Шарліз Терон чудово передають атмосферу Великої депресії в США, а турнір з гольфу стає головним змаганням в їх житті.

Гол! (Goal!, 2005)

Дуже якісна трилогія про сучасний світовий футбол. Історія про те, як втілити свою мрію дещо наївна, але у фільмі багато реальних відсилок до професіонального спорту. Чого варті Зідан і Бекхем у ролі самих себе.

Скажений бик (Raging Bull, 1980)

Режисер – Мартін Скорсезе, у головній ролі Роберт Де Ніро, дві премії «Оскар». В США цю драму вважають найкращим фільмом про спорт і бокс, зокрема. Головна ідея – за успіх завжди потрібно платити.

Роккі (Rocky, 1976)

Ще одна епічна драма про боксера зі Сільвестром Сталлоне і трьома «Оскарами». Успіх фільму вимагав продовження, однак наступні частини франшизи вже не були такими вдалими.

Мала на мільйон (Million Dollar Baby, 2004)

Найкраща режисерська робота Клінта Іствуда (чотири «Оскари»). Хіларі Свенк і Морган Фрімен зіграли успішний тандем боксера і тренера. Через рік чудову роль боксера зіграє Рассел Кроу у фільмі «Нокдаун».

Джеррі Магуаєр (Jerry Maguire, 1996)

Історія про те, як герой Тома Круза створює власну агентську контору. Фільм показує зворотній бік сучасного спорту, а Кьюба Гудінг-молодший (отримав «Оскар» за цю роль) – це типова американська зірка спорту.

Пеле: Народження легенди (Pelé: Birth of a Legend, 2016)

Один з найвдаліших автобіографічних фільмів про спорт. Ми дізнаємося, як Пеле стає тим, ким його знають мільйони. По якості фільм близький до іншої зіркової автобіографії «Алі» з Віллом Смітом.

Форд проти Феррарі (Ford v. Ferrari, 2019)

Захоплююча історія протистояння двох автогігантів під час гонки «24 години Ле-Мана». Автоспорт завжди буде вдячною темою для гарного кіно, а Крістіан Бейл і Метт Деймон – ідеальні типажі для героїв спорту.

Така вона, гра (1976)

Не забуваймо, що крім Голлівуду класне кіно про спорт знімали і у нас. Ось яскравий приклад від кіностудії Довженка. У головних героях ми вгадуємо Валерія Лобановського і київське «Динамо» 70-х.

Якщо ж вам вистачає драм і в житті, і ви хочете подивитися про спорт щось легке і веселе, то радимо вам знайти культовий «Космічний джем» з Майклом Джорданом, видовищний «Забійний футбол», класичні «Великі перегони», і по-справжньому дотепні «Едді «Орел», «Круті віражі», «План гри» і звичайно «Костолом» з Вінні Джонсом та Джейсоном Стетхемом.

Святослав Василик, Київ