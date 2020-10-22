УХЛ: «Сокіл» обіграв «Маріуполь» на старті сезону

Перша перемога після відродження легендарної київської команди.

В українській хокейній лізі (УХЛ) стартував новий сезон. В першому матчі регулярного чемпіонату «Сокіл» обіграв на чужому льоду «Маріуполь» 2:1, повідомляє Укрінформ.

В матчі-відкритті нового сезону УХЛ зустрілися два новачки ліги. Також поєдинок став відкриттям нової льодової арени в Маріуполі. Шайби Середницького і Пойманова принесли «Соколу» історичну перемогу – 2:1.

Читайте також: У новому сезоні в Українській хокейній лізі гратимуть 8 клубів

Це перша перемога «Сокола» з сезону-2013/14, коли київський клуб призупинив діяльність. Для «Маріуполя» це був дебютний матч в УХЛ.

Як повідомляв Укрінформ, в сьомому фінальному матчі плей-офф «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Донбас» 3:2 і виграв серію 4:3. «Кременчук» вперше став чемпіоном України.

Фото: сайт УХЛ