У новому сезоні в Українській хокейній лізі гратимуть 8 клубів

Українська хокейна ліга (УХЛ) офіційно оголосила склад учасників сезону-2020/2021.

Загалом у чемпіонаті візьмуть участь вісім клубів, серед яких одразу три новачки - "Білий Барс" (Біла Церква), "Дніпро" (Херсон), "Донбас" (Донецьк), "Краматорськ", "Кременчук", "Крижані Вовки" (Київ), "Маріуполь", МХК "Сокіл" (Київ), повідомляє у середу пресслужба ліги.

Регулярний чемпіонат УХЛ складатиметься з 168 матчів, кожен клуб зіграє по 42 поєдинки (6 кіл).

Вже 22 жовтня відбудеться відкриття арени у Маріуполі і перший матч регулярного чемпіонату між "Маріуполем" та МХК "Сокіл".

Нагадаємо, переможцем минулого сезону УХЛ став "Кременчук", який в семи матчах у фіналі обіграв "Донбас".

У попередні сезони у регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги виступало не більше шести клубів.

Фото: uhl.ua.