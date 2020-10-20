УХЛ: «Кременчук» вперше став чемпіоном України

«Кременчук» виграв фінальну серію у «Донбасу» 4:3.

В українській хокейній лізі (УХЛ) завершився плей-офф. В сьомому фінальному матчі «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Донбас» 3:2 і виграв серію 4:3, повідомляє Укрінформ.

Основний час вирішального матчу завершився внічию 2:2. За «Донбас» шайби закидали Буценко і Бирюков. У складі господарів відзначились Серанов і Дубінін. Доля чемпіонства вирішилась в овертаймі. На 7-й хвилині Кисельов реалізував більшість і приніс «Кременчуку» перемогу 3:2.

«Кременчук» виграв серію 4:3 і вперше в історії став чемпіоном України.

Як повідомляв Укрінформ, у півфіналах плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0, а «Донбас» обіграв «Дніпро» (Херсон) – 4:2.

Фото: сайт УХЛ