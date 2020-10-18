УХЛ: «Кременчук» знову зрівняв рахунок у фіналі плей-офф

«Донбас» втретє програв «Кременчуку» .

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В шостому фінальному матчі «Донбас» програв на власному майданчику «Кременчуку» 1:2, рахунок в серії став нічийним 3:3, повідомляє Укрінформ.

«Донбас» міг закрити серію і стати чемпіоном, натомість знову програв на власному льоду. За «Кременчук» шайби закинули Деніскін і Кисельов. Гол господарів на рахунку Захарова. 2:1 – перемога «Кременчука» і тепер доля титулу вирішиться у сьомому матчі серії.

В серії рахунок знову став нічийним – 3:3. Матч №7 зіграють 20 жовтня в Кременчуці.

Як повідомляв Укрінформ, у півфіналах плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0, а «Донбас» обіграв «Дніпро» (Херсон) – 4:2.

Фото: сайт УХЛ