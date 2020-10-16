УХЛ: «Донбас» знову вийшов вперед у фіналі плей-офф

«Донбас» втретє обіграв «Кременчук».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В п’ятому фінальному матчі «Донбас» обіграв на чужому майданчику «Кременчук» 3:2, рахунок в серії став 3:2 на користь «Донбасу», повідомляє Укрінформ.

«Донбас» здобув ключову перемогу в серії, обігравши на виїзді «Кременчук» 3:2. У гостей шайби закинули Буценко-2, Сигарьов. За господарів відзначились Созонов і Деніскін. Наступна перемога принесе «Донбасу» чемпіонський титул.

«Донбас» вийшов вперед в серії – 3:2. Матч №6 зіграють 18 жовтня в Дружківці.

Як повідомляв Укрінформ, у півфіналах плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0, а «Донбас» обіграв «Дніпро» (Херсон) – 4:2.

Фото: сайт УХЛ