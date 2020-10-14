УХЛ: «Кременчук» зрівняв рахунок у фіналі плей-офф

«Кременчук» вдруге обіграв «Донбас» на його льоду.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В четвертому фінальному матчі «Донбас» програв на власному майданчику «Кременчуку» 0:3, рахунок в серії став 2:2, повідомляє Укрінформ.

Господарі знову програли на власному майданчику в Дружківці. Цього разу вони поступилися 0:3. У гостей шайби закинули Деніскін, Волков і Серанов.

Рахунок в серії став нічийним – 2:2. Матч №5 зіграють 16 жовтня в Кременчуці.

Як повідомляв Укрінформ, у півфіналах плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0, а «Донбас» обіграв «Дніпро» (Херсон) – 4:2.

Фото: сайт УХЛ