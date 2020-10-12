УХЛ: «Кременчук» скоротив відставання у фіналі плей-офф

«Кременчук» обіграв «Донбас» на його льоду.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В третьому фінальному матчі «Донбас» програв на власному майданчику «Кременчуку» 0:1, рахунок в серії став 2:1, повідомляє Укрінформ.

В поєдинку у Дружківці усе вирішила одна шайба. На 58-й хвилині у меншості Толстушко приніс «Кременчуку» перемогу 1:0.

«Донбас» веде в серії – 2:1. Матч №4 зіграють 14 жовтня в Дружківці.

Як повідомляв Укрінформ, у півфіналах плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0, а «Донбас» обіграв «Дніпро» (Херсон) – 4:2.

Фото: сайт УХЛ