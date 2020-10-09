УХЛ: «Донбас» виграв другий матч у фіналі плей-офф

«Донбас» вдруге обіграв «Кременчук» на його льоду.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В другому фінальному матчі «Донбас» переміг на чужому майданчику «Кременчук» 4:3 і веде в серії 2:0, повідомляє Укрінформ.

Гості виграли перший період 2:0. Шайби закинули Туркін і Захаров. У другій третині «Кременчук» одну шайбу відіграв – Дубінін реалізував більшість. Третій період господарі виграли 2:1 (Тютченко, Дубінін – Буценко) і завершили основний час внічию – 3:3.

В овертаймі Мілєхін приніс перемогу «Донбасу» - 4:3.

«Донбас» веде в серії – 2:0. Матч №3 зіграють 12 жовтня в Дружківці.

Як повідомляв Укрінформ, у півфіналах плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0, а «Донбас» обіграв «Дніпро» (Херсон) – 4:2.