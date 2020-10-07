УХЛ: «Донбас» виграв перший матч у фіналі плей-офф

«Донбас» обіграв «Кременчук», поступаючись 0:3.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В першому фінальному матчі «Донбас» переміг на чужому майданчику «Кременчук» 5:4 і вийшов вперед в серії 1:0, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» виграв перший період 3:0. Шайби закинули Дубінін, Пукс, Тютченко. «Донбас» зумів відігратися до середини третього періоду. Відзначились Туркін, Журавльов і Костіков.

За дві хвилини до завершення основного часу Лялька вивів «Донбас» вперед. Але за 5 секунд до фінальної сирени Созонов перевів гру в овертайм. У екстра-таймі Захаров швидко приніс перемогу «Донбасу» 5:4.

«Донбас» вийшов вперед в серії – 1:0. Матч №2 зіграють 9 жовтня на майданчику «Кременчука».

Як повідомляв Укрінформ, у півфіналах плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0, а «Донбас» обіграв «Дніпро» (Херсон) – 4:2.

Фото: сайт УХЛ