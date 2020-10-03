УХЛ: «Донбас» вийшов у фінал плей-офф
Укрінформ
«Донбас» вчетверте обіграв «Дніпро» в півфіналі.
В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В шостому півфінальному матчі «Донбас» переміг на чужому майданчику «Дніпро» (Херсон) 3:1 і виграв серію 4:2, повідомляє Укрінформ.
У гостей шайби закинули Мілєхін, Костиков, Пангелов-Юлдашев. Єдиний гол «Дніпра» на рахунку Янішевського. 3:1 – вирішальна перемога «Донбаса».
«Донбас» виграв серію – 4:2. У фіналі «Донбас» гратиме з «Кременчуком».
В іншому півфіналі плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0.
Фото: сайт УХЛ