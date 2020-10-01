УХЛ: «Донбас» вийшов вперед в серії з «Дніпром»

«Донбас» втретє обіграв «Дніпро» в півфіналі.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В п’ятому півфінальному матчі «Донбас» переміг на власному майданчику «Дніпро» (Херсон) 4:1 і вийшов вперед в серії 3:2, повідомляє Укрінформ.

Господарі закинули чотири шайби в перших двох періодах і довели справу до перемоги 4:1. За «Донбас» відзначились Разумов, Монс (двічі), Буценко. У складі «Дніпра» шайбу закинув Дорофеєв.

«Донбас» вийшов вперед в серії – 3:2. Наступна гра – 3 жовтня в Херсоні.

В іншому півфіналі плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0.

Фото: сайт УХЛ