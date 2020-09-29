УХЛ: «Дніпро» зрівняло рахунок в серії з «Донбасом»

«Дніпро» вдруге обіграло «Донбас» в півфіналі.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В четвертому півфінальному матчі «Дніпро» (Херсон) перемогло на власному майданчику «Донбас» 3:2 і зрівняло рахунок в серії 2:2, повідомляє Укрінформ.

Основний час знову завершився внічию 2:2. За «Донбас» двічі відзначився Лялька. У складі «Дніпра» шайби закинули Янішевський і Гасніков. Вирішальну шайбу закинули лише в другому овертаймі. Вишняков приніс перемогу господарям 3:2.

Рахунок в серії знову став нічийним – 2:2. Наступна гра – 1 жовтня в Дружківці.

В іншому півфіналі плей-офф УХЛ «Кременчук» виграв серію у «Білого Барса» (Біла Церква) – 4:0.

Фото: сайт УХЛ