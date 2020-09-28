УХЛ: «Донбас» вийшов вперед в серії з «Дніпром»

«Донбас» вдруге обіграв «Дніпро» в півфіналі.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В третьому півфінальному матчі «Донбас» переміг на чужому майданчику «Дніпро» (Херсон) 3:2 і вийшов вперед в серії 2:1, повідомляє Укрінформ.

Після трьох періодів рахунок був нічийним 2:2. За «Донбас» відзначились Коренчук і Захаров. У складі «Дніпра» шайби закинули Дорофеєв і Зайцев. В овер-таймі гості забили (Монс) і здобули перемогу 3:2.

«Донбас» вийшов вперед в серії 2:1. Наступна гра – 29 вересня в Херсоні.

В іншому півфіналі плей-офф УХЛ «Кременчук» веде в серії з «Білим Барсом» (Біла Церква) – 3:0.

Фото: сайт УХЛ