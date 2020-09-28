«Кременчук» втретє обіграв «Білий Барс» в плей-офф УХЛ

Команда з Кременчука за крок до виходу у фінал.

В третьому півфінальному матчі плей-офф УХЛ «Кременчук» обіграв на чужому майданчику «Білий Барс» (Біла Церква) 9:2 і повели в серії 3:0, повідомляє Укрінформ.

Гості впевнено перемогли після рестарту плей-офф. «Кременчук» виграв кожний з трьох періодів. Шайби у гостей закидали: Коробов (тричі), Грицьких (двічі), Кисельов, Дубінін, Серанов, Савицький. У господарів відзначились Бородай і Удовіченко.

«Кременчук» повів в серії 3:0. Наступна гра – 29 вересня в Білій Церкві.

Рахунок в іншому півфіналі плей-офф УХЛ «Донбас» - «Дніпро» (Херсон) - 1:1.

Фото: сайт УХЛ