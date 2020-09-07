УХЛ: плей-офф призупинили на два тижні

У хокеїстів «Донбасу» і «Білого Барсу» виявили COVID-19.

Плей-офф хокейного чемпіонату України призупинили на стадії півфіналів, повідомляє сайт УХЛ.

Розіграш півфінальних та фінальній серії плей-офф чемпіонату УХЛ сезону-2019/20 призупинено мінімум на два тижні через виявлення COVID-19 у 19-ти хокеїстів «Донбасу» і 2-х гравців «Білого Барса».

Також тести на коронавірус здали «Дніпро» і «Кременчук».

Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів, УХЛ прийме рішення про нові дати поновлення плей-офф.

Як повідомляв Укрінформ, матчі плей-офф УХЛ відновили1 вересня. Регулярний чемпіонат УХЛ сезону-2020/21 планували почати 30 вересня.

Фото: сайт УХЛ