УХЛ: «Донбас» зрівняв рахунок в півфінальній серії плей-офф

«Донбас» обіграв на власному льоду «Дніпро».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В другому півфінальному матчі «Донбас» переміг на своєму майданчику «Дніпро» (Херсон) 2:1 і зрівняв рахунок в серії 1:1, повідомляє Укрінформ.

Після трьох періодів рахунок був нічийним 1:1. За «Донбас» відзначився Лялька. У складі «Дніпра» шайбу закинув Гасніков. В овер-таймі господарі швидко забили (Казаковцев) і здобули перемогу 2:1.

Рахунок в серії став нічийним 1:1. Наступна гра – 6 вересня в Херсоні.

В іншому півфіналі плей-офф УХЛ «Кременчук» знову обіграв на своєму майданчику «Білий Барс» (Біла Церква) 4:1 і повів в серії 2:0.

Фото: сайт УХЛ