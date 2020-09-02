УХЛ: «Донбас» з поразки розпочав півфінальну серію плей-офф

«Донбас» програв на власному льоду «Дніпру».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В першому півфінальному матчі «Донбас» програв на своєму майданчику «Дніпру» (Херсон) 2:3 і поступається в серії 0:1, повідомляє Укрінформ.

У складі «Дніпра» три шайби закинув Макаров. За «Донбас» відзначилися Туркін і Монс.

«Дніпро» вийшов вперед в серії 1:0. Наступна гра – 3 вересня в Дружківці.

В іншому півфіналі плей-офф УХЛ «Кременчук» обіграв на своєму майданчику «Білий Барс» (Біла Церква) 5:1 і вийшов вперед в серії 1:0.

Фото: сайт УХЛ