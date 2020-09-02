УХЛ: «Кременчук» обіграв «Білий Барс» в першому півфіналі плей-офф

В Україні поновили хокейний сезон.

Після паузи в УХЛ поновили плей-офф. В першому півфінальному матчі «Кременчук» обіграв на своєму майданчику «Білий Барс» (Біла Церква) 5:1 і вийшов вперед в серії 1:0, повідомляє Укрінформ.

Перші два періоди команди грали на рівних. «Кременчук» зумів лише раз поцілити ворота гостей – відзначився Денискін. В заключній третині «Білий Барс» рахунок зрівняв (Благой), але після цього господарі закинули чотири шайби (Савченко, Денискін, Созонов, Коробов) і перемогли 5:1.

«Кременчук» вийшов вперед в серії 1:0. Наступна гра – 2 вересня в Кременчуці.

В іншому півфіналі плей-офф УХЛ зустрінуться «Донбас» і херсонський «Дніпро». Перший матч – 2 вересня в Дружківці.

Фото: сайт УХЛ