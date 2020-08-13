25-27 серпня Дружківка прийме Відкритий хокейний кубок Донбасу

25-27 серпня Дружківка прийме Відкритий хокейний кубок Донбасу

Укрінформ
Дев'ятий розіграш престижного передсезонного хокейного турніру - Відкритого кубка Донбасу відбудеться з 25-го по 27 серпня на льоду арени "Альтаїр" міста Дружківка Донецької області.

За головний трофей змагатимуться чотири кращі клуби України - "Білий Барс" (Біла Церква), "Дніпро" (Херсон), "Донбас" (Донецьк) та "Кременчук", повідомляє XSport.

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Змагання стартують у вівторок, 25 серпня поєдинком "Білий Барс" - "Кременчук" (початок - о 15.00). О 19.00 на лід "Альтаїра" вийдуть "Донбас" і "Дніпро".

Рішення про можливість відвідування матчів уболівальниками приймуть відповідно до рекомендацій МОЗ України.

Трансляції усіх матчів будуть доступні на сайті XSport.

Фото: ХК "Донбас".

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