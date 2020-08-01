Українська хокейна ліга розпочала приймати заявки на новий сезон

УХЛ оголосила про старт заявочної кампанії на сезон-2020/2021.

Клуби, які бажають виступити до Української хокейної ліги, мають подати заявки до 1 вересня включно, повідомляє пресслужба УХЛ.

"У випадку, якщо одна з команд не підтвердить фінансові гарантії, чемпіонат пройде за участю тих клубів, які подали заявки. У залежності від кількості учасників сформують календар змагань, згідно з яким клуби можуть зіграти від 40-а до 42-х матчів у регулярному чемпіонаті", - зазначається у повідомленні.

5-й ювілейний сезон Української хокейної ліги стартує матчем-відкриттям 30 вересня 2020 року. Раніше, з 1-го вересня розпочнеться догравання плей-офф, яке визначить чемпіона сезону-2019/2020.

Перед стартом офіційних матчів з 25-го по 27 серпня у Дружківці відбудеться традиційний передсезонний турнір Donbass Open Cup-2020.

Поточний розіграш чемпіонату України призупинили 17 березня після матчів 1/4 фіналу плей-офф УХЛ. У півфіналах "Кременчук" зіграє з "Білим Барсом" (Біла Церква), а "Донбас" зустрінеться з "Дніпром" (Херсон).

Фото: uhl.ua.