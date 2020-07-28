НХЛ повертається відразу з матчів плей-офф

1 серпня в Торонто і Едмонтоні розпочнуться матчі за Кубок Стенлі.

Вже втомилися від літньої спеки? Післякарантинний світ спорту зовсім скоро зможе подарувати вам освіжаючу прохолоду – повертається НХЛ. Головна хокейна ліга світу була на паузі три довгих місяці, але все ж визначилась з форматом догравання сезону, який повернеться 1 серпня.

Регулярний чемпіонат завершили достроково, сезон-2019/20 дограють відразу з плей-офф, в якому візьмуть участь не класичні 16, а 24 команди з 31. Чотири кращі команди конференцій - вже в 1/8 фіналу, а команди з 5-го по 12-е місця зіграють серії до трьох перемог, щоб сформувати звичну сітку плей-офф з 16 клубів.

На Сході ми вже не побачимо «Баффало», «Нью-Джерсі», «Оттаву» і «Детройт». На Заході відсіялися «Анахайм», «Лос-Анджелес» і «Сан-Хосе».

Всі матчі післякарантинної стадії сезону приймуть два канадських міста – Торонто і Едмонтон, і це означає, що фінал Кубка Стенлі вперше з 2011 року пройде на канадському льоду. Чи означає це, що «Торонто» і «Едмонтон» отримають перевагу? Далеко не факт, адже трибуни будуть порожніми, втім, гра на рідному майданчику для таких майстрів як Остон Метьюз і Конор Макдевіда може бути перевагою.

У всякому разі, аналітики Parimatch вважають і «Мейпл Ліфс», і «Ойлерз» претендентами на перемогу в серіях кваліфікаційного раунду проти «Коламбуса» і «Чікаго», пропонуючи майже однакові привабливі коефіцієнти на перемогу «Торонто» і «Едмонтона» в перших матчах – 2,07 і 2,11.

Найбільше при складанні розширених сіток ігор на виліт пощастило «Монреалю», який по відсотку можливих набраних очок лише на 0,007% випередив «Баффало» і «Нью-Джерсі». Можливо, «Канадієнс» продовжить щастити і далі, адже на їх перемогу в першому матчі проти «Піттсбурга» запропонований найвищий коефіцієнт – 3,25. Навряд, що «Пінгвінз» програють серію, але одна осічка в ній відбудеться з високою ймовірностю, і в цьому плані любителям ризикнути логічно спробувати саме в першому матчі, коли команди зіграють вперше після величезного простою.

Звичайно, такий тривалий розрив сезону робить точні прогнози практично нереальними, зрозуміло, що кращими на льоду будуть ті команди, які якісніше проведуть збори перед поновленням. Відразу увійти в режим плей-офф - дуже складно.

У ще одному протистоянні клубів Канади і США, «Ванкувер» - «Міннесота», зробимо ставку на родоначальників хокею. Не дарма керівництво НХЛ прийняло рішення проводити плей-офф саме в Канаді, де не так серйозно вирує коронавірус і в містах відсутні заворушення, які регулярно відбуваються в Штатах через протести на грунті расової нерівності. У плані спокійної підготовки до першого матчу «Кенакс» виглядають лідерами, і ми віримо в їх перемогу над «Міннесотою» з коефіцієнтом 2,37 в основний час або 1,83 з урахуванням овертайму.

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Протистояння канадських сусідів по таблиці «Калгарі» і «Вінніпега» виглядає досить рівним, і гадати на переможця тут - справа невдячна. Але от самі по собі матчі цих суперників рідко виходять вкрай результативними, останній раз ці команди пробивали тотал більше 5,5 аж в 2018 році, думаємо, і перший після карантину матч не стане винятком. Наша ставка на цю гру – тотал менше 5,5 за коефіцієнт 2,03.

Дуже цікавою виглядає серія «Кароліни» і «Рейнджерс», які у регулярці встигли зіграти чотири рази, і всі ці зустрічі команда з Нью-Йорка виграла в основний час (4:2, 3:2, 5:3 і 5:2). При цьому «Рейнджери» на момент зупинки сезону поступалися «Ураганам» п'ять рядків в турнірній таблиці, що дозволило саме «Кароліні» вважатися лідером майбутніхзустрічей. Але ми пропонуємо вам погодитися з тенденцією очнихматчів команд і поставити на перемогу з урахуванням овертайму «Нью-Йорк Рейнджерс» за 2,07.

Вкрай нестабільним «Айлендерс» вдався старт сезону, але команда програла 7 ігор поспіль перед карантином. Нью-йоркці в суперники отримали «Флориду», яка виявилася трохи нижче в турнірній таблиці на момент дострокової зупинки і при цьому програла всі три очні матчу своєму майбутньому супернику (2:3 Б, 1:2, 1:3). Віримо в ще одну перемогу «Острів'ян» над «Пантерами» за 1,87 (перемога в матчі).

І остання пара кваліфікаційного раунду – «Нешвілл» - «Арізона». Це протистояння на перший погляд бачиться досить непередбачуваним, але практично у всіх статистичних показниках «Предаторз» виглядаютьтрохи краще «Койотів». Головна перевага «Нешвілла» - регулярний досвід виступів останніх років в плей-офф, в той час як для «Арізони» участь в таких матчах буде першою з сезону 2011/12, коли клуб ще мав назву «ФініксКойотс». Ставимо на прохід «Нешвілла» в основну сітку плей-офф за 1,7.

З нетерпінням чекаємо на повернення на лід кращих хокеїстів світу, які незважаючи ні на що, розіграють максимально непередбачуваний Кубок Стенлі-2020.