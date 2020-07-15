Хокей: став відомий розклад кваліфікації Кубка Стенлі

Керівництво північноамериканської Національної хокейної ліги погодило розклад кваліфікаційного турніру Кубка Стенлі.

Змагання стартують 1 серпня, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Першим матчем після рестарту сезону стане зустріч "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Кароліна Гаррікейнз".

1 серпня відбудуться ще чотири матчі: "Чикаго Блекгокс" - "Едмонтон Ойлерз", "Флорида Пентерз" - "Нью-Йорк Айлендерс", "Монреаль Канадієнс" - "Піттсбург Пінгвінз" та "Вінніпег Джетс" - "Калгарі Флеймз".

Серія триватиме до трьох перемог.

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У кваліфікації Кубка Стенлі-2020 візьмуть участь 16 команд. Вісім переможців пройдуть до плей-офф.

Фото: nhl.com.