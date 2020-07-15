Хокей: став відомий розклад кваліфікації Кубка Стенлі
Укрінформ
Керівництво північноамериканської Національної хокейної ліги погодило розклад кваліфікаційного турніру Кубка Стенлі.
Змагання стартують 1 серпня, повідомляє офіційний сайт НХЛ.
Першим матчем після рестарту сезону стане зустріч "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Кароліна Гаррікейнз".
1 серпня відбудуться ще чотири матчі: "Чикаго Блекгокс" - "Едмонтон Ойлерз", "Флорида Пентерз" - "Нью-Йорк Айлендерс", "Монреаль Канадієнс" - "Піттсбург Пінгвінз" та "Вінніпег Джетс" - "Калгарі Флеймз".
Серія триватиме до трьох перемог.
У кваліфікації Кубка Стенлі-2020 візьмуть участь 16 команд. Вісім переможців пройдуть до плей-офф.
Фото: nhl.com.