Міжнародна федерація хокею назвала символічну збірну усіх часів

Міжнародна федерація хокею (IIHF) на своєму офіційному сайті опублікувала символічну збірну усіх часів за версією уболівальників.

Переможцем голосування став легендарний канадський форвард Вейн Гретцькі, повідомляє сайт IIHF.

Загалом прихильникам хокею запропонували вибрати одного воротаря, двох захисників та трьох нападників.

Компанію Гретцькі в атаці склали чех Яромир Ягр та латвієць Сергій Жолток. Обидва захисники з Латвії - Сандіс Озоліньш і Карліс Скрастіньш.

Кращим голкіпером також став представник Латвії Артура Ірбе. Він залишив позаду таких великих воротарів, як Домінік Гашек, Владислав Третьяк та Генрік Лундквіст.

На фото: Уейн Гретцькі/olympic.ca.