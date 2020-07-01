Продаж квитків на чемпіонат світу-2021 з хокею розпочнеться у вересні

Старт продажу квитків на чемпіонат світу з хокею 2021 року, який пройде в Мінську (Білорусь) і Ризі (Латвія), буде дано у вересні.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Плануємо розпочати продаж квитків з початку вересня. Зараз цим впритул займаємося", - сказав голова Федерації хокею Білорусі Геннадій Савілов.

Планується, що чемпіонат світу пройде в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня 2021 року.

Нагадаємо, в групі A у Мінську зіграють команди Білорусі, Росії, Швеції, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Данії і Великобританії. До групи B у Ризі потрапили збірні Канади, Фінляндії, США, Німеччини, Латвії, Норвегії, Італії та Казахстану.

Фінал світової першості в елітному дивізіоні відбудеться 6 червня у "Мінськ-Арені".

На фото: "Арена-Рига" (arenariga.com).