Сезон НХЛ дограють у двох канадських містах
Укрінформ
Сезон Національної хокейної ліги дограють у двох канадських містах - Едмонтоні та Торонто.
Передбачається, що команди Східної конференції проведуть матчі у Торонто, а Західної - в Едмонтоні, повідомляє Sportsnet.
Фінальну серію Кубка Стенлі прийме, скоріш за все, Едмонтон.
Боротьбу за чемпіонство в НХЛ поведуть 24 команди - по 12 представників від кожної з конференцій. Нині ліга веде переговори із профспілкою гравців і потім зможе назвати дати поновлення чемпіонату.
Останні матчі НХЛ були зіграні 12 березня, після чого змагання призупинили через пандемію коронавірусу.
Фото: cbc.ca.