Сезон НХЛ дограють у двох канадських містах

Сезон Національної хокейної ліги дограють у двох канадських містах - Едмонтоні та Торонто.

Передбачається, що команди Східної конференції проведуть матчі у Торонто, а Західної - в Едмонтоні, повідомляє Sportsnet.

Фінальну серію Кубка Стенлі прийме, скоріш за все, Едмонтон.

Боротьбу за чемпіонство в НХЛ поведуть 24 команди - по 12 представників від кожної з конференцій. Нині ліга веде переговори із профспілкою гравців і потім зможе назвати дати поновлення чемпіонату.

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Останні матчі НХЛ були зіграні 12 березня, після чого змагання призупинили через пандемію коронавірусу.

Фото: cbc.ca.