Ванкувер не прийматиме матчі відновленого сезону НХЛ

Ванкувер не прийматиме матчі відновленого сезону НХЛ

Укрінформ
Канадське місто Ванкувер (провінція Британська Колумбія) не прийматиме заключні поєдинки сезону північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ).

"Ми з самого початку ставили собі за мету допомогти НХЛ повернути хокей на льодові майданчики, якщо це буде в наших силах. Однак Ванкувер не прийме заключні матчі сезону. При цьому ми всі з нетерпінням чекаємо відновлення хокейних ігор", - наводить пресслужба "Ванкувер Кенакс" слова головного операційного директора клубу Трента Керролла.

Регулярний чемпіонат НХЛ, перерваний в березні через пандемію коронавірусу, завершено достроково. Планується, що сезон буде дограний в двох містах зі стадії плей-офф за участю 24 клубів.

Читайте також: Розіграш Кубка Стенлі розпочнеться 30 липня

Як повідомлялося, розіграш Кубка Стенлі сезону 2020 року стартує 30 липня.

Фото: nhl.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-