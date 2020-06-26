Ванкувер не прийматиме матчі відновленого сезону НХЛ

Канадське місто Ванкувер (провінція Британська Колумбія) не прийматиме заключні поєдинки сезону північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ).

"Ми з самого початку ставили собі за мету допомогти НХЛ повернути хокей на льодові майданчики, якщо це буде в наших силах. Однак Ванкувер не прийме заключні матчі сезону. При цьому ми всі з нетерпінням чекаємо відновлення хокейних ігор", - наводить пресслужба "Ванкувер Кенакс" слова головного операційного директора клубу Трента Керролла.

Регулярний чемпіонат НХЛ, перерваний в березні через пандемію коронавірусу, завершено достроково. Планується, що сезон буде дограний в двох містах зі стадії плей-офф за участю 24 клубів.

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Як повідомлялося, розіграш Кубка Стенлі сезону 2020 року стартує 30 липня.

Фото: nhl.com.