Розіграш Кубка Стенлі розпочнеться 30 липня

Розіграш Кубка Стенлі сезону 2020 року стартує 30 липня.

Про це повідомляє журналіст Ларрі Брукс у своєму Twitter.

За інформацією джерела, генеральні менеджери клубів Національної хокейної ліги (НХЛ) домовилися про те, що заняття в тренувальних таборах триватимуть два тижні, після чого клуби 23 і 24 липня розподіляться по двом містам, в яких будуть проходити матчі плей-офф Західної і Східної конференції .

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Нагадаємо, що чинним володарем трофея є "Сент-Луїс Блюз".

Фото: nhl.com.