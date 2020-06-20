В НХЛ 11 гравців здали позитивний тест на коронавірус

З 8 червня клуби НХЛ відкрили тренувальні бази.

11 хокеїстів Національної хокейної ліги здали позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційна сторінка НХЛ в Twitter.

Ліга оголосила, що тест пройшли більше 200 гравців, а заражені вже вирушили на самоізоляцію відповідно до медичних протоколів органів охорони здоров'я.

Вчора з'явилася інформація, що неназвана команда НХЛ призупинила тренувальний процес через спалах коронавірусної інфекції.

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8 червня стартував другий етап виходу ліги з карантину: командам дозволили відкрити тренувальні бази для занять хокеїстів в невеликих групах.

НХЛ поновить сезон зі стадії плей-офф за участю 24 команд. 10 липня команди почнуть підготовку до поновлення сезону.

Фото: nhl.com