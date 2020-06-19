Новий клуб НХЛ відклав презентацію своєї назви

Презентація назви нового клубу північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ) із Сіетла (США) відкладена через складнощі з торговою маркою, а також антирасистських протестів і пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Seattle Times.

Тепер очікується, що назву оголосять не раніше осені 2020 року, а відкриття арени клубу відбудеться влітку 2021 року.

32-а команда НХЛ почне виступи в лізі з сезону-2021/22.

Читайте також: НХЛ озвучила план відновлення сезону

Поки що сезон НХЛ на паузі через коронавірус. Відновлення змагань очікується на початку серпня. Повноцінні тренувальні табори клубів відкриються не раніше 10 липня.

Фото: NHL.com.