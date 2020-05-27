НХЛ озвучила план відновлення сезону

Північноамериканська Національна хокейна ліга (НХЛ) оголосила план відновлення сезону, який розпочнеться з плей-офф Кубка Стенлі з 24 учасниками.

Турнір стартує з восьми серій кваліфікаційного раунду між 16 командами, а також груповим турніром серед чотирьох кращих команд в кожній конференції, за підсумками яких визначиться посів в першому раунді плей-офф, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

НХЛ поставила регулярний чемпіонат на паузу 12 березня через загроз, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу. Він не буде завершено. 12 кращих команд Західної та Східної конференцій були визначені на основі відсотка набраних очок на момент зупинки сезону.

Кваліфікаційний раунд і груповий турнір пройдуть у двох містах, які ще належить визначити. В одному гратимуть 12 команд зі Східної конференції, а в іншому - 12 команд із Західної конференції. Дата відновлення сезону ще не визначена. У число кандидатів входять: Чикаго, Коламбус, Даллас, Едмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Міннеаполіс/Сент-Пол, Піттсбург, Торонто і Ванкувер.

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У Східній конференції "Бостон Брюїнз", "Тампа-Бей Лайтнінг", "Вашингтон Кепіталз" і "Філадельфія Флаєрс" автоматично отримали путівку в перший раунд плей-офф. У круговому турнірі вони визначать порядок посіву в першому раунді.

У Східній конференції пройдуть чотири серії до трьох перемог: "Піттсбург Пінгвінз" проти "Монреаль Канадієнс", "Кароліна Харрікейнз" проти "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нью-Йорк Айлендерс" проти "Флориди Пентерз" і "Торонто Мейпл Ліфс" проти "Коламбус Блю Джекетс".

У Західній конференції "Сент-Луїс Блюз", "Колорадо Евеланш", "Вегас Голден Найтс" і "Даллас Старз" автоматично отримали путівки в перший раунд плей-офф. У круговому турнірі вони визначать порядок посіву в першому раунді.

У Західній конференції пройдуть чотири серії до трьох перемог: "Едмонтон Ойлерз" проти "Чикаго Блекхокс", "Нешвілл Предаторз" проти "Арізона Койотіз", "Ванкувер Кенакс" проти "Міннесота Уайлд" і "Калгарі Флеймз" проти "Вінніпег Джетс".

Сім команд не змогли пройти в плей-офф, тому сезон для них закінчено: "Баффало Сейбрз", "Нью-Джерсі Девілз", "Анахайм Дакс", "Лос-Анджелес Кінгз", "Сан-Хосе Шаркс", "Оттава Сенаторз" і "Детройт Ред Вінгс". Всі вони візьмуть участь у лотереї драфта НХЛ, перший етап якої відбудеться 26 червня.

Фото: nhl.com.