Гравців НХЛ після відновлення чемпіонату можуть зобов'язати носити маски постійно

Національна хокейна ліга і асоціація гравців продовжують розробляти план безпечного відновлення сезону після карантину через пандемію коронавірусу.

Гравців можуть зобов'язати носити маски на території клубу. Винятком стануть лише тренування на льоду та ігри. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

"За даними відомого північноамериканського оглядача телекомпанії TSN П'єра Лебрюна, після того, як сезон НХЛ відновиться, гравців можуть зобов'язати носити лицьові маски на території клубу. При цьому хокеїсти не зобов'язані будуть носити маски під час тренувань та ігор", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на льодових тренуваннях одночасно зможуть займатися лише шестеро хокеїстів, а ось тренерів та іншого персоналу в цей час на льоду не має бути.

Після відновлення сезону хокеїстів тестуватимуть на коронавірус двічі на тиждень.

Фото: uhl.ua