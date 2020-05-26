НХЛ дозволила клубам відкрити тренувальні центри на початку червня

Національна хокейна ліга випустила медичний протокол про другий етап відновлення сезону.

Згідно з документом, хокеїстам дозволили повернутися в тренувальні центри на добровільних засадах для проведення індивідуальних занять в групах не більше шістьох осіб. Про це повідомляє УХЛ із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Тренувальну діяльність дозволять лише в тих штатах, де відповідні органи охорони здоров'я дозволили такі збори.

Ліга планує почати перехід до другого етапу на початку червня, але точна дата ще не визначена.

Раніше повідомлялося, що гравців можуть зобов'язати носити маски на території клубу. Винятком стануть лише тренування на льоду та ігри.

Нагадаємо, сезон-2019/20 в НХЛ був призупинений у березні через пандемію коронавірусу.

Фото: uhl.ua