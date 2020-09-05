УХЛ: півфінальні серії призупинили через коронавірус

Хокеїстам доведеться здавати повторні тести на COVID-19.

Українська хокейна ліга (УХЛ) прийняла рішення про тимчасове призупинення півфінальних серій пей-офф через можливе виявлення COVID-19 у хокеїстів, повідомляє сайт УХЛ.

Для того, щоб убезпечити всіх учасників плей-офф гравцям доведеться здати повторні тести на коронавірус. Якщо ніхто з хокеїстів і персоналу не буде заражений, то протягом найближчих 72 годин УХЛ може відновити плей-офф. Нові дати повідомлять пізніше.

5-7 вересня мали зіграти чергові півфінальні ігри в Херсоні і Білій Церкві в серіях «Дніпро» - «Донбас» (1:1) і «Білий Барс» - «Кременчук» (0:2).

Як повідомляв Укрінформ, матчі плей-офф УХЛ відновили 1 вересня. Регулярний чемпіонат УХЛ сезону-2020/21 планується почати 30 вересня.

Фото: сайт УХЛ