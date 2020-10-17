Син Григорія Хижняка дебютував за БК "Будівельник"

20-річний баскетболіст київського "Будівельника" Платон Хижняк вийшов на поле у ​​вчорашньому матчі української Суперліги проти "Дніпра" (78:94) і набрав перші два очки.

Платон - син відомого українського баскетболіста Григорія Хижняка, який помер 5 жовтня 2018 року у віці 44-х років, повідомляє пресслужба столичного клубу на сторінці у Facebook.

Хижняк був одним із кращих оборонних центрових європейського баскетболу початку 2000-х років. Він чотири рази ставав чемпіоном України з "Будівельником". Виступаючи за каунаський "Жальгіріс", був чемпіоном Литви. Григорій Хижняк виступав за збірну України на двох чемпіонатах Європи - у 1997-у та 2003 роках.

Фото: facebook.com/BCBudivelnyk.